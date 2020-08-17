Spartan Race是全球障礙跑競賽的領導品牌，總計全球超過46個國家曾經舉辦過賽事，超過200萬人共同參與。自2016年引進台灣至今，已舉辦過八場賽事，並首次將於8月22日在夢時代前方廣場上舉辦「斯巴達體驗營」，近4,000坪的場域規劃12項關卡，其中5關專為孩童設計，截止目前為止已吸引逾千人報名，民眾參與相當踴躍！

Spartan Race是提供全球專業障礙跑選手一個測試自己體能的全新方式，是一個體力與耐力，更是意志力的競賽，這種耐力賽會促使求生以及團結的意志，讓每一位參賽者透過體能的考驗而重生。8月22日至23日在夢時代前方廣場上舉辦「斯巴達體驗營」，以年齡區分兩個組別進行挑戰，15歲以上為成人組，4歲以上至14歲以下為KIDS組，每日安排24個場次，其中5場為競賽組，其餘為體驗組，競賽組前三名另可獲得300至1,000元不等獎金。

夢時代「斯巴達體驗營」設有7道成人組關卡，分別為「5呎高牆」、「匍匐前進」、「飛簷走壁」、一擲乾坤」、「舉步維艱」、「飛猴單槓」及「搬磚頭」等需運用全核心闖關的障礙設計，總長約1公里；KIDS組則安排「全面進攻」、「勝券在握」、「平衡木」、「匍匐前進」及「搬水」等五項趣味賽程，總長約600公尺，讓孩子體驗競賽過程的樂趣，享受與同伴共患難的情誼，培育戶外冒險精神！夢時代表示，現今多數人的日常生活，多待在室內活動，藉由舉辦「斯巴達體驗營」，鼓勵民眾踏向戶外活動筋骨，重新找回不畏困難，躍躍欲試的冒險精神。報名自即日起至8月20日止，報名費200元，夢時代另回饋百元參賽禮，如使用華南銀行聯名卡支付報名費，再贈限量斯巴達勇士紀念扇及LINE筆記本，歡迎喜愛戶外運動賽事的民眾一同共襄盛舉。

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