茂迪(6244)近期股價飆漲，總經理葉正賢今天表示，規畫籌組下世代太陽能電池國家隊，整合國內有用的製造資源，並希望國發基金注資，期能推動太陽能產業持續在台灣發展。目標資本額為新台幣30億元，若能獲國發基金投資，將有助下世代的太陽能產品穩健經營。

法人預估，茂迪的訂單能見度已經到明年的第一季。

葉正賢指出，目前接單暢旺，並無訂單問題，只有產能不足問題；因應客戶強勁需求，茂迪透過去瓶頸化，7月已將太陽能電池產能擴增至300MW，太陽能模組產能預計10月底擴增至350MW規模。茂迪太陽能模組轉換率優於同業。

葉正賢表示，太陽能上游多晶矽原料7月中以來報價高漲，近來市場已有降溫跡象，中國大陸太陽能模組廠已停止外包，政府應鼓勵國內太陽能廠商加強技術研發才是正道。

茂迪在技術發展有不錯進展，透過與工研院合作，成功開發出超高效N型的TOPCon電池開發，封成的模組轉換效率超過21%，預計將於第4季投入市場，同樣的發電度數將可節省10%以上的用地面積。

(時報資訊)