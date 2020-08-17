一般民眾想退休的年齡愈來愈早，但領到的退休金卻可能愈來愈少，如何才能為自己加碼退休金呢？兆豐金(2886)旗下兆豐銀行建議，可採「勞保月領金」搭配「以房養老」的方式規劃退休生活；若以年資30年、平均投保薪資4.2萬元的勞工，再加上以市價1800萬元的房子申辦以房養老，估算每月可以領超過4萬元的退休金，輕鬆維持一定水準的退休生活品質。

以現有勞保制度計算，假設投保勞保年資共30年、平均月投保薪資4萬2000元的勞工，選擇一次全部領回只會有189萬元，如採取月領年金的方式，每月可領金額為1萬9530元；然而，根據台北市政府主計處統計，目前台北市平均每人每月消費及非消費支出總額已達3萬5,000元，換言之，若單靠勞保月領退休金，恐無法支應退休生活的基本開銷，從而兆豐銀行建議，民眾如果搭配「以房養老」的方式，則可以為自己加碼更多的退休金。若以市價1800萬元的房子承做「以房養老」，以貸款7成、借款30年計算，則銀行每月最高可撥貸3.5萬元(1800萬元*0.7÷360個月)，讓退休生活安養無虞。

根據「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，2020年國人累積退休金的主要來源，以「自己儲蓄」排行首位，其次是「社會保險」，而「房屋」通常是民眾在準備退休時所持有的資產中，占比最大的儲蓄。兆豐銀行表示，「以房養老」貸款因貸款利息需按月繳息，每月實領金額雖逐月遞減，但利息收取上限為銀行月定額撥貸金額的1/3，以上述舉例來看，到了約第20年之後的貸款後期，每月仍可領到2.4萬元，再加上既有的勞保月領年金，民眾的退休生活還是可以維持在水平之上。

(時報資訊)