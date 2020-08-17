今年新型冠狀病毒衝擊全球，影響民生經濟，也讓人心感到不安；所幸國內防疫有成，讓我們能逐漸回歸正常生活。永慶慈善基金會與台北文創也再次攜手合作，於8月26日至8月31日，在台北誠品電影院舉辦《第九屆人間公益影展》，一連6天放映14部暖心好片，為受疫情衝擊的大家加油打氣！即日起開放網路免費索票，電影票數量有限，送完為止，快約親朋好友來看場充滿正能量的電影吧！

永慶慈善基金會特別精選的國內外14部優質影片，涵蓋「樂齡關懷」、「身障無礙」、「兒少教育」、「多元社會」、「家庭倫理」五大面向，聚焦勵志勸善、弱勢關懷等故事，呼籲社會大眾心存善念、廣結善緣，就像是今年《人間公益影展》主軸「心懷善念．日日好日」，也期許大家照顧好自己，更關懷身邊親友，為社會帶來正向力量。

影展代言人賴琳恩邀請你快來參加《第九屆人間公益影展》，來場正面能量的電影饗宴吧！

今年影展特別邀請到片單中唯一國片《大餓》的賴琳恩為影展代言。電影《大餓》以「身材歧視」為議題探討，描述碩大的身體裡藏著一顆寂寞的心，辛苦地活在單一審美框架中，期待有愛與被愛的權利。

賴琳恩開心地表示：「非常榮幸能為人間公益影展發聲！希望透過《大餓》這部片，讓大家了解，每個獨立的個體都能被愛、被尊重，讓大家一起面向更美好的自己！賴琳恩也特別提醒：「防疫不能鬆懈，大家來看電影記得戴口罩，守護自己也守護他人，才能早點回到正常生活！」

《第九屆人間公益影展》挑選的14部暖心好片包括：強勢問鼎奧斯卡《別告訴她》，改編自導演自身的真實故事，細膩地描述中西文化在死亡議題上的衝突。票房破賣321億《鐵線蟲入侵》由影帝金明民主演的韓國電影，為拯救不小心遭變種鐵線蟲寄生的妻子和孩子，而努力尋找治療藥物。日本動畫《謙虛的英雄》由冒險奇幻、動人親情及孤獨奮鬥三個故事組成，透過這部動畫告訴觀眾，在社會的每個角落，都有為某個目標而努力的人存在！

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永慶慈善基金會X台北文創《第九屆人間公益影展》，放映14部暖心好片，即日起開放網路免費索票，數量有限送完為止。

關於免費索票，因數量有限，贈完為止。若線上票券索取完畢，將視到場狀況開放現場排隊候位，如遇客滿恕不開放。

(中時新聞網)