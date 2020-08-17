大陸康希諾生物公司及解放軍軍事科學院合作的新冠疫苗Ad5-nCoV申請專利獲准，消息傳出後康希諾公司股價以大漲11%開出，隨即飆升至超過20%，到下午收盤報價219.6港元，上漲13.9%。

據香港《經濟日報》報導，由康希諾生物公司與大陸解放軍軍事科學院軍醫研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已於8月11日被授予專利權，成為內地首個新冠疫苗專利，該專利於今年3月18日申請。

據大陸軍方媒體指出，陳薇領銜的科研團隊研製重組新冠疫苗，於3月16日獲准展開臨床試驗。據專利摘要顯示，該疫苗在小鼠和豚鼠模型上均具有良好的免疫原性，能在短時間內誘導機體產生強烈的細胞及體液免疫反應。

專利摘要又提到，疫苗製備快速簡便，能在短期內大規模生產應對突發疫情。

報導說，康希諾於上周公布研發的新冠病毒疫苗正展開第3期臨床試驗，受試對象約5000人。

在香港證交所上市的康希諾生物H股今早高開11%，開報214元，成交1369萬元，早段升幅擴大，曾升最多2成，高見232元，收報219.6元，升13.9%，成交8.7億元。

(中時新聞網)