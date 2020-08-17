原本外傳威力彩頭獎其中一注是由台中某長照機構護理師中獎，然而，今（17）日台彩公布南投的得獎人已經在新北市領獎，且領獎人是年約30歲未婚女性、尚未辭職。對此，命理專家楊登嵙強調，原本中獎的那位護理師應該是怕身分曝光，才請親友代領獎。

楊登嵙接受《中時新聞網》受訪時回應，之前是和前台中市議員陳清景聊天時得知中獎人身分，和陳清景沒有利益關係，不認為對方會說謊；而台彩回應中獎人是未婚女性，還知道對方的工作狀況、尚未辭職，他質疑，台彩為何會清楚知道該女性的工作狀況？推測此舉是為了保護中獎人身分。

楊登嵙提到，護理師的老闆也都清楚知道得獎人是誰，而且該護理師真的離職了，看了對方的面相，鼻頭飽滿、鼻翼不外露，確實有福氣。他表示，大概是因為媒體已經清楚描述了護理師的背景身分，對方怕出面會有危險，才請人代領，況且彩券並非實名制登記，這樣做真的很有可能。

(中時新聞網)