新北市議員忠仁，達祿斯17日召集各單位會勘，新北市水利局高灘處、體育處及交通部等會勘，新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰等人也都到場關心(戴上容攝)

新北市議員忠仁，達祿斯17日召集各單位會勘，新北市水利局高灘處、體育處及交通部等會勘，新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰等人也都到場關心(戴上容攝)

國際奧會宣布2021年東京奧運新增「滑水」項目，新北市議員忠仁．達祿斯表示，滑水為新興競賽項目台灣奪牌有望，然而新北蘆洲區微風運河訓練空間不足，他建議可在八里增設滑水運動訓練中心；高灘處長謝俊隆表示，訓練中心涉及層面廣，將與中央單位十河局、新北各單位研議。

新北市議員忠仁，達祿斯17日召集各單位會勘，新北市水利局高灘處、體育處及交通部等會勘，新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰等人也都到場關心；忠仁，達祿斯指出，八里區水域寬廣平靜，風景媲美國外，可規畫為體驗水域場所順勢推動觀光。

忠仁．達祿斯表示，台灣四面環海水域休閒活動興起，無論親子獨木舟、SUP、風浪板、滑水，民眾都爭相體驗，其中滑水日前已被奧會新增為奧運競賽項目，台灣奪牌有望，務必設置場地培養選手。

忠仁．達祿斯指出，新北各項水上運動例如：獨木舟、SUP等皆在蘆洲微風運河場地訓練，造成訓練空間不足，而八里海世界觀景台交通方便，有704公車從蘆洲捷運站發車相聯，此外周邊腹地廣大，可容納近百輛汽、機車停車位，平台未來向外推20公尺就可解決潮水漲退問題。

水利局高灘地水利管理處長謝俊隆表示，滑水場地須至少500公尺水岸場地，而該議題廣涉及廣，未來將再邀集中央第十河川局、體育署；議員忠仁．達祿斯預計9月初再舉行會勘討論。

(中時 )