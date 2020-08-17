台灣上市櫃公司協會今日（17）參訪大亞電線電纜關廟總公司。（李宜杰攝）

台灣上市櫃公司協會今日（17）參訪大亞電線電纜關廟總公司。（李宜杰攝）

台灣上市櫃公司協會展開產業學習之旅，今日（17）下午參訪位於台南關廟區的大亞電線電纜總公司。台達電子副總裁、同時也是協會理事長的蔡榮騰表示，自己與大亞電纜董事長沈尚弘為舊識，合作近50年，具有革命情感，同時因大亞電纜近來投身綠建築、儲能等項目，讓蔡榮騰盛讚大亞電纜「善盡企業責任」。

蔡榮騰今日偕協會團隊參訪大亞電纜，他表示，電線電纜在將來5G世代扮演要角，大亞可謂任重道遠。此外，蔡榮騰也表示，大亞電纜在越南布局成功，因此期盼未來能與大亞電纜展開「南向之旅」，並祝福大亞電纜今年「65歲生日快樂！」

此外，蔡榮騰也說，大亞電纜在綠建築方面貢獻良多，「據了解，台南地區是全台灣綠建築最興盛的地方，非常感謝大亞電纜推廣環保。」大亞電纜在2011年時成立「大亞電纜美麗家園基金會」，除與中華民國電機技師公會合作，提供全台196戶老屋全面健檢，並累積贊助金額1200萬鼓勵環境友善社會企業。

大亞電線電纜總公司成立於1955年，主要產品為電力電纜、漆包線、通信電纜等，從最低電壓600V至最高電壓345kV一應俱全，為全台首家345kV開發成功，且首家得標台電工程生產的電線電纜公司，近年來也成立大亞綠能科技股分有限公司，跨足再生能源電廠業。

(中時 )