糖糖長相甜美，擁有不少粉絲追隨。（Up直播提供）

趙宇喬將在19日上線與粉絲面對面。（Up直播提供）

自媒體近年逐漸興起，網紅的營響力也隨之攀升，有全台最正護理師稱號的「糖糖」趙宇喬，出道前就因為亮麗的外表擄獲大批粉絲，在《醫師好辣》節目上 分享護理師經驗後更是爆紅，成為了新一代甜心霸主，人氣紅不讓的她，也將於19日下午1點在 Up 直播上與粉絲面對面，大展女神魅力。

糖糖除了甜美的長相，更擁有34D、24、34 的好身材，隔代教養下長大的她，相較於同齡的女孩，除了不乏同理心外，心思與表現更顯成熟，因而踏上 護理師之路，希望自己能夠為社會盡更多心力，也由於負責的工作大多類似安 寧病房的後期呼吸照護，更能體會到把握當下、即時行樂的真諦，進而勇敢追尋自己的興趣，踏入演藝圈。

從小就擁有星夢的糖糖，個性十分活潑，在學生時期就開始接觸跳舞，參加 過不少比賽，表現亮眼，秉持跟粉絲交朋友的原則，讓她不論是IG或直播都有大批粉絲力挺，在她需要幫助或心情不好時，給予了無限的溫暖與鼓勵，某次東西忘了帶，粉絲得知還直接帶到現場，令她印象深刻，即使遇到瘋狂粉絲的騷擾，高EQ的她也總會以幽默的風格化解。

談到對未來的期許，糖糖說：「自己本生有強烈的正義感，經常會發表一些時 事看法，期盼自己的理念，能帶給大家更多的啟發與正能量。」演藝方面也朝著全方位藝人這個目標邁進，學習更多新的才藝，並以自己的偶像許瑋甯看齊，成為一個外貌與實力兼具的女生。

(中時 )