大陸汽車大廠吉利汽車17日公布最新財報，上半年獲利下跌43％降至人民幣（下同）22.97億元，整體營收跌23％至368.2億元。財報顯示，吉利上半年銷量較上年同期下跌19％降至53.04萬輛，並宣佈下調全年銷售目標6％至132萬輛。

香港信報報導，吉利早前已公佈7月銷量，單月總銷量10.52萬輛，較上年同期回升15％，但較6月下跌4％。總結今年前7個月，吉利總銷量63.57萬輛，年減14％，完成原訂全年銷售目標141萬輛的45％。以最新銷量目標計算，吉利已完成新目標的48％。

吉利表示，即使上半年銷量減少，但在大陸市佔率提高。以批發市場銷量計，吉利上半年市佔率按年增0.4個百分點至6.5％，在中國自主品牌乘用車的市場佔有率就由上年同期的15.3％，增至17.9％。

受財報不佳拖累，吉利H股17日收跌6.35％，報15.64港元。報導稱，吉利控股集團總裁安聰慧指，大陸汽車市場漸成「存量市場」，料全年車市銷量跌幅約1成，吉利會爭取跑贏同業，增加市佔率。他續指，受疫情影響，今年在電動車產品推出較少，2021年會在電動車上發力，也會在自動駕駛技術推出新產品。他並指，8月至12月是傳統汽車銷售旺季，若無突發事件，有信心下半年銷量可持續保持增長。

(工商 )