生技股康友-KY爆出董事長「落跑」，股價直直落，金管會主委黃天牧17日表示已祭出六大處置，在康友說明不清後證交所即停止股票交易，二是啟動跨境查核康友在大陸的資產，三是投保中心啟動投資人保護，四是釐清康友會計師的責任，五是檢討證交所對KY股票的管理機制，六是請KY公司辦業績說明會，澄清形象。

康友董事長下落不明，且可能涉及財報不實，黃天牧表示，8月5日證交所就已注意到康友的相關狀況，並請公司說明，說明後就立即採取變更交易方式。

第二是康友有一些資產在大陸，所以也立即啟動跨境查核，了解還有哪些資產；三是投保中心蒐集相關資料，研究啟動保護投資人的行動；四是要釐清康友會計師的責任。

第五就是要強化證交所等對第一上市公司（KY）的監理，如KY公司的上半年財報，要與會計師確認，相關重要查核事項，會計師是否都能釐清、完成查核。

第六就是康友事件衝擊第一上市公司KY的形象，也請這些公司負責人主動對外說明，辦業績說明會，讓投資人能了解這些第一上市公司目前的這些情況。

(工商 )