不得不佩服中國信託，選在疫情此時發華航聯名卡，確實需要勇氣。就產品設計上，那勇氣更不知道是哪來的，年費的兩極化，不要算最頂級的鼎尊無限卡（2萬元），一般人就只有6600元的璀璨無限卡跟免年費的商務御璽卡可選，沒了。

用個最簡單的比喻，中信這回的華航聯名卡，雖是萬眾矚目，大家都在看能端出什麼牛肉，結果只有貴到嚇人的A5和牛等級，吃不起的那種，真的非吃不可，就剩泡在嫩精裡的重組肉了，普羅大眾能接受的教父牛排啊、王品牛排啊，都沒得選。

先談最頂級的鼎尊無限卡，年費要2萬元，這是市場行情，也是種精神象徵，基本上就是針對金字塔頂端族群或飛行常客，否則光辦這張來集哩程，絕對不划算。

多數人會辦中間等級的卡，不過對比同業，中信開出6600的年費，相較於長榮無限卡跟國泰商務鈦金卡，都只要2400元的年費，確實有點跳tone，不要說現在正處於疫情期間，不知道集哩何時用得到，就算承平時期，也嚇走一堆人。

要說中信偷懶也沒錯，華航卡就是從大中華攜手飛聯名卡改良，這張當年被視為「地下華航卡」的航空卡，就是三個等級，無限、商務御璽卡跟御璽卡，不過大中華無限卡年費也僅6600元，如今只能降級「換」華航的中間等級卡，貶值得還真凶。

好吧，就算心甘情願多花4200元，總得換點「好康」吧！不過東比西比，並沒有太誘人到得花3倍年費價，海內外都是20元1哩的單一價，表面上看來優於同業，但細算就知道沒划算到哪裡去，更何況官網購票、免稅品加倍，那都叫基本款。

更何況20元1哩這行情，免年費的匯豐旅人輕旅卡就有，如果真的非華航卡不辦，那就真的是「超級小花粉」了。至於機場貴賓室、機場接送，華航卡開出的內容，就跟競品差異不大，看不出太獨特性，都不到能夠扳回年費的條件。

看到這裡，我想你應該很灰心（我也是～）當然你會問，那低階一點，有辦的價值嗎？結論先寫在前面，如果你要免年費、偶爾參加一下華航卡的活動，比方說哩程兌換減碼、免稅品便宜點，或是逢年過節點數加倍，可以勉強辦一下。

是這樣算的，「免錢」的商務御璽卡，送1次免費機場接送，算賺個1千元吧！但千萬別想用這張來累華航哩程，30元1哩能夠選的卡片很多，況且按照這比例，真的要累到可換機票，也是天長地久，若金額夠累到機票，倒也不用辦這張卡。

只能說，中信選擇走一條不一樣的路，不知道是不是因應疫情的特殊作法，還是很明確告訴外界，我只要頂級客跟小花狂粉，其他統統不要。然而「精發」策略，等同把多數持卡人拒於門外，這是不是把華航卡做小了，就待發卡量驗證。

(中時 )