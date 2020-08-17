陳謙文獻出小號演出處女秀。（星火映畫提供）

陳謙文獻出小號演出處女秀。（星火映畫提供）

陳謙文參與狂美交響管樂團演出，獻出小號處女秀。（星火映畫提供）

身兼演員、歌手的陳謙文最近除了回歸《女力報到–正好愛上你》劇組，重拾暖男輔導長身分，也在《天之蕉子》劇中無緣愛人楊小黎推薦下，「斜槓」當起管弦樂團小號手！他日前攜手狂美交響管樂團，首次站上城市舞台獻出小號處女秀，第一次和40人的大編制交響樂團合作，讓陳謙文大呼過癮，更因著樂團安排，大膽在眾多專業老師面前獨奏小號演出吉卜力經典作品《天空之城》音樂片段。

在新冠肺炎疫情衝擊下，狂美交響管樂團原本預計於上半年舉辦五場的《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會延至暑假才登場，幸好隨著疫情趨緩，票房開出紅盤五場演出均完售。也因著這樣的好成績，讓自我要求的陳謙文坦承備感壓力。《天空之城》在電影中的原曲便是由小號開場，電影中男主角栢斯最大的嗜好也是吹奏小號，因此要呈現這樣經典的作品，原汁原味的還原，是一大挑戰。

陳謙文從國中開始接觸音樂，國中、高中到大學都參加管樂社並擔任社長，最擅長的就是小號這個樂器，他說：「當初一開始學小號是學校老師分配的，可能覺得我的嘴型比較小適合吹小號，就從此和小號結緣了。」他透露「學小號」有個讓人意想不到的好處就是「氣很足，肺活量變大」，對唱歌很有幫助！

原本一開始對自己的小號技術很有信心的陳謙文，在專業的老師指導下，得知自己的嘴型和點舌技巧還有很大的進步空間，因此立刻向小號演奏家黃書啟拜師學藝，並花了整整一個月時間魔鬼訓練，只為重塑「臉部肌肉」與「嘴型」；陳謙文表示：「吹小號的表情很難有好看的，兩頰都要充氣鼓鼓的。要練習控制臉部肌肉及嘴形還有舌頭，才能完美的吹出聲音。」

除了找老師補習及與樂團勤加練習外，陳謙文還利用彩排上課以外的時間自我加強訓練，為了怕吹小號被鄰居投訴噪音干擾，苦無適合的空間的他，只好利用清晨、白天大家上班上課時間或大半夜地開著車到河堤邊在車內練習，戶外吹小號也成了他這個月的日常。陳謙文為了演出每天都花好一段時間練習小號，嘴巴都吹腫了，壓力大到體重狂掉。原本特意挑選試好的嘉裕西服的褲子，二天後竟然在演出時發現，褲子腰圍竟大了一碼，「大概瘦了4公斤，且因為有點過度練習，嘴巴整個腫起來。」

陳謙文回想起當初接下這個工作時，沒想很多，以為只是跟過去自已吹奏會的曲子一樣。沒想到竟然要獨奏表演，還是在交響樂團所有師字輩的老師面前，面對全場滿座的觀眾。當演出一結束，聽到全場的掌聲，他腦袋一片空白，當下竟然只覺得很想哭；他透露自己上台前用兩招「溫樂器和信心喊話」迎接小號首演大挑戰，「從進到現場就樂器不離手一直練習，一來讓自己能更熟練，同時也因為要讓樂器有點溫度，發出來的聲音也比較漂亮，所以就一直不斷的練習、溫樂器。直到上台前最後一刻。上台前就默默的跟自己說：好好享受這個舞台吧。

回憶起演出前，陳謙文真的一度想放棄，拉著主持人楊小黎說：「我可以改唱歌，不要吹小號了嗎？」沒想到楊小黎只有淡淡回了一句：「你不要後悔就好啊！」如此激將法立刻讓陳謙文打消念頭，默默地繼續為演出做準備。已經十多年沒有完整的吹過一首曲子的陳謙文，其實當初會接下這個邀約挑戰，正是楊小黎給他的鼓勵，「小黎知道我會吹小號，就大力跟狂美推薦我去表演。小黎說：既然你會吹小號，有這項才藝，就展現出來給大家看。當下也沒想很多，就接下了。但越接近演出，就壓力越大，特別當天看到滿座的觀眾跟老師們的精彩表演，心裡更是緊張到一度想放棄。真的很謝謝小黎跟狂美給我這樣的一個舞台，一個很棒很好的演出經驗。」

(中時 )