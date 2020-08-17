彰化市長林世賢上任後積極將八卦山天空步道打造成全國最長的鵲橋，努力打破大佛魔咒，讓八卦山變身情侶約會勝地、愛情聖山，最自豪的是去年公所僅花費50萬元就締造35萬人次人潮，成功打響卦山夕照、幸福鵲橋名氣，也帶起八卦山愛情產業鏈商機。。（謝瓊雲攝）

詩人路寒袖出席宣傳記者會，親自朗誦他創作的愛情詩《陪我，走過波麗路》。（謝瓊雲攝）

年輕藝人歌手黃昺翔為今年系列活動創作了一首主題歌《天空步道上許願》，現場獻唱，空氣中瞬間充滿粉紅泡泡、洋溢浪漫氣氛。。（謝瓊雲攝）

周末兩天在南郭坑溪水岸廣場還有以愛情為主題的「桃喜市集」，邀請充滿文青風格的文創名店，推出活動限定愛情特色菜單。。（謝瓊雲攝）

2020卦山夕照幸福鵲橋 快來約會、走全國最長鵲橋 邂逅幸福

彰化市長林世賢上任後努力打破八卦山大佛魔咒，將天空步道打造成全國最長的幸福鵲橋，今年「卦山夕照、幸福鵲橋」活動將於8／22、23兩天登場，22日晚間大佛前九龍池廣場將變成情人音樂會舞台，請來偶像歌手熱力開唱。

17日宣傳記者會上，詩人路寒袖出席朗誦他創作的愛情詩《陪我，走過波麗路》，黃昺翔則獻唱主題歌《天空步道上許願》，空氣中瞬間充滿粉紅泡泡，營造出浪漫氣氛。

林世賢表示，去年天空步道光雕，公所花費約50萬元、吸引近35萬人次到訪，今年特別在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，融合卦山夕照美景，讓人感受滿滿幸福能量。

他說，今年光雕造景打造愛的翅膀、星光噴水池，為了凸顯「愛情」與「浪漫」兩大訴求，還請來路寒袖、蕭蕭、康原和吳晟等12位詩人，提供愛情詩文製成看板，懸掛在天空步道沿線，浪漫滿分。

公所指出，大佛前九龍池廣場將變成情人音樂會舞台，請來林芯儀、黃昺翔、INTERDREAM、徐樂芸、黃奕儒、魏嘉瑩等年輕偶像歌手，於22日傍晚5點30分熱力開唱；6點30分將展開漫步鵲橋活動，以7號出入口為起點、1號出入口為終點，走完全程者還可參加摸彩，最大獎為50吋液晶電視、iphone手機等，盼更多青年男女來此約會、遇見幸福。

(中時 )