彰化市長林世賢上任後努力打破八卦山大佛魔咒，將天空步道打造成全國最長的幸福鵲橋，今年「卦山夕照、幸福鵲橋」活動將於8／22、23兩天登場，22日晚間大佛前九龍池廣場將變成情人音樂會舞台，請來偶像歌手熱力開唱。
17日宣傳記者會上，詩人路寒袖出席朗誦他創作的愛情詩《陪我，走過波麗路》，黃昺翔則獻唱主題歌《天空步道上許願》，空氣中瞬間充滿粉紅泡泡，營造出浪漫氣氛。
林世賢表示，去年天空步道光雕，公所花費約50萬元、吸引近35萬人次到訪，今年特別在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，融合卦山夕照美景，讓人感受滿滿幸福能量。
他說，今年光雕造景打造愛的翅膀、星光噴水池，為了凸顯「愛情」與「浪漫」兩大訴求，還請來路寒袖、蕭蕭、康原和吳晟等12位詩人，提供愛情詩文製成看板，懸掛在天空步道沿線，浪漫滿分。
公所指出，大佛前九龍池廣場將變成情人音樂會舞台，請來林芯儀、黃昺翔、INTERDREAM、徐樂芸、黃奕儒、魏嘉瑩等年輕偶像歌手，於22日傍晚5點30分熱力開唱；6點30分將展開漫步鵲橋活動，以7號出入口為起點、1號出入口為終點，走完全程者還可參加摸彩，最大獎為50吋液晶電視、iphone手機等，盼更多青年男女來此約會、遇見幸福。
(中時 )
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