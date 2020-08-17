PLA的駐港海軍「惠州艦」最近進行火力操演，軍艦的各種火砲、機槍與快砲進行實彈射擊，煞是震撼。不過有道是「外行看熱鬧，內行看門道」，軍事專家張競博士從中看到這場實彈射擊的一些問題。

駐香港部隊惠州艦在南海展開軍事訓練

張競在臉書上將影片的一些細節給截圖，並一一點出問題：

張競所點出的5項問題： 1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？ 2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。 3.砲位右前方工具箱或置物箱未扣緊，只是草率虛掩。 4.砲位左後方，應當是信號旗箱下有物料筒與紙箱。 5.旗箱與飛彈發射箱旁三位人員，分別配戴通信頭盔、便帽、鋼盔，而H/PJ-15射手未戴通信頭盔，後方人員戴便帽，究竟應當如何著裝？

1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？

2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。

3.砲位右前方工具箱或置物箱未扣緊，只是草率虛掩。

4.砲位左後方，應當是信號旗箱下有物料筒與紙箱。

5.旗箱與飛彈發射箱旁三位人員，分別配戴通信頭盔、便帽、鋼盔，而H/PJ-15射手未戴通信頭盔，後方人員戴便帽，究竟應當如何著裝？

6.輕武器射手係操作人員，捲起袖子，未著救生衣，有違艦艇甲板面操作人員應著救生衣基本理則。

6.輕武器射手係操作人員，捲起袖子，未著救生衣，有違艦艇甲板面操作人員應著救生衣基本理則。

7.砲位所在01甲板舷側擋浪板，在射擊時會因妨礙射界放下，這個十分合理；但在返港時卻未收回歸置定位，這個就顯然是項疏失。為何不乾脆加個平臺將砲位提高，可能是因為平衡配重或是電磁干擾，所以才會如此麻煩，必須在備戰射擊時去將擋浪板放下。

7.砲位所在01甲板舷側擋浪板，在射擊時會因妨礙射界放下，這個十分合理；但在返港時卻未收回歸置定位，這個就顯然是項疏失。為何不乾脆加個平臺將砲位提高，可能是因為平衡配重或是電磁干擾，所以才會如此麻煩，必須在備戰射擊時去將擋浪板放下。

8.旋翼機起降時，飛行甲板拆除與裝設輪擋與固定鉤鍊人員，應當是快進快出旋翼涵蓋範圍，除非旋翼機關俥，否則在完成操作後要立即撤出，同時甲板協助操作人員著裝配盔看來也不太完整。

8.旋翼機起降時，飛行甲板拆除與裝設輪擋與固定鉤鍊人員，應當是快進快出旋翼涵蓋範圍，除非旋翼機關俥，否則在完成操作後要立即撤出，同時甲板協助操作人員著裝配盔看來也不太完整。

張競表示，最近美國有評論文章認為，要是共軍攻打臺灣，恐怕是擋不住，但是，軍艦操演有如此多的疏漏與安全輕忽，難道共軍也是耍詐？故意拍攝個漏洞百出猛鬧笑話的影片，存心讓美軍輕敵嗎？

張競說：「我當年服務艦艇時，其實最害怕就是媒體來拍宣傳影片，因為每次都是漏洞百出搞到很糗，漏底不用說，更是臉上掛不住。您以為我怎麼能夠看出這麼多毛病，其實這些毛病，我們也經常會出同樣漏子。就這些壞毛病來說，不論您願不願意承認，那還真是兩岸一路貨，您要說兩岸一家親也行，誰也不必嘲笑誰！」

(中時新聞網)