新北市淡水警分局13日接獲來自屏東民眾報案，稱其高齡84歲且患有失智症的老母親在天元宮走失了，陳員陪同前往天元宮查找許久未果，趕忙通報分局請各單位協尋，仍無消息，分局勤指中心執勤警員陳仁廉不輕易放棄，轉詢問淡水地區的消防單位，果然從竹圍消防分隊傳來好消息，老婦人已被熱心的計程車司機載到消防分隊，警消通力合作之下，成功讓來自遙遠屏東的一家人團圓，也讓焦急的家屬破涕為笑，連忙道謝警消的辛勞。

警員陳銘宣表示，13日10時許正要出門巡邏，一名56歲的邱姓女子帶著妹妹和大嫂前來派出所，焦急的表示患有失智症且高齡84歲的母親走失，警方安撫情緒並陪同前往天元宮遍尋不著，於是通報分局勤指中心協尋，詢問有沒有單位遇到符合相關特徵的老人家，執勤員陳仁廉積極詢問淡水的各消防單位才順利找到走失的老婦人。

報案的邱女向警方表示他們一家六口從屏東慕名來到天元宮拜拜，當大家專注和天壇合照的時候，眾人一時疏忽讓患有失智症的母親走失，大家四處尋找仍遍尋不找，因炎炎夏日擔心母親體力不支，才會心急地跑來派出所報案。十分感謝員警不願放棄努力協尋順利找到媽媽，結束這場驚魂記。

警方初步了解，原來是患有失智症的老婦人因天元宮遊客眾多，不小心跟家人走散，又誤以為家人已經離開，才會趕緊在路旁攔計程車前往淡水市區，因說不清楚目的地，熱心的司機才會載往竹圍消防分隊，並細心攙扶老婦人到分隊內，請求消防隊員的協助。

淡水警分局提醒民眾要多加注意家中長者的生活狀況，平時多予關心和陪伴，避免讓他們獨自外出，如有罹患失智症等相關疾病，請長者們配戴記載身分資料或家屬聯絡方式的手環或項鍊，才能讓老人家不易走失，安心享受年老生活。

(中時 )