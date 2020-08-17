總經費高達65億元的台中巨蛋案，由日本知名設計室偎研吾、台灣九典建築師事務所獲競圖首獎，卻遭質疑外觀與偎研吾設計的澳洲達令港剛落成的市民中心「雷同」、「抄襲自己」；台中市議會民進黨團於臨時會程序委員會提案要求專案報告，最後卻「被協商」，引發部分議員不滿；市府特於今天下午到民進黨進行報告，尋求支持以利預算通過。

台中巨蛋競圖首獎設計作品，遭質疑外觀與澳洲達令港剛落成的市民中心很像，台中市政府副市長黃國榮與市府相關局處首長，以及建築師等人，17日下午前往市議會民進黨團與議員面對面溝通說明，對於爭議部分提出釐清，希望讓議員更加了解大巨蛋的相關規劃。

民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤說，表面上看，好像市府尊重民進黨團的建言，因此移樽就教，但實際上，卻是規避議員的監督。

陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤指出，台中巨蛋競圖，市府花65億元，卻要市民接受其他地方的複製品，屬於公共議題，本來就該受議會監督。但19日起召開的市議會第3屆第5次臨時會專案報告，沒有列入台中巨蛋競圖議題，卻「私下」找黨團溝通，希望議員不要將議題浮上「檯面」。對於市府的作為，議員們感到相當不解，無法接受。

陳淑華、蕭隆澤、邱素貞、謝明源說，近2、30年來，台中市的重大公共工程「迷信」採用國際競標，各國際競標案也紛紛發生狀況，不是延誤、就是追加、難產，對於國際競標案，台中市應該完整的監督機制，以期公共工程的完成。

此次，台中市巨蛋國際競圖在公布得標的日本建築師隈研吾的設計案後，立即被國內建築師質疑有複製之嫌。

陳淑華強調，應更積極監督巨蛋案的執行狀況，議會應該採最嚴謹態度要求市府完整報告清楚整個巨蛋案，不應該讓人民的納稅錢再流於只要國際競圖就發生問題。即使議會不在臨時會要求市府報告，應該在定期會做最深入的辯論與探討。

(中時 )