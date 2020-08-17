宜蘭縣人口長年在45萬至46萬人之間，因縣民在外縣市就業比例高，也有外縣市在宜蘭置產、設戶籍，但並未住在宜蘭，宜蘭縣政府配合中央10年一次的人口及住宅普查，今天（17日）成立「人口及住宅普查處」，縣府主計處表示，實地訪查在11月8日開始，請民眾配合訪查。

今天普查處揭牌時，縣長林姿妙指出，從1956年至今，包含今年11月的普查，我國已經歷經7次人口普查，而人口普查與當地的交通、都市計畫、就學、就業等息息相關，是提供政府施政的重要參考資料。

縣府主計處表示，民眾戶籍登記在宜蘭，但未必實際居住在宜蘭，人口普查是針對居住滿6個月以上的常住人口作普查，而常住人口的分布狀況跟經濟發展等有關，宜蘭縣預計訪查3萬戶。

但主計處坦言，受到詐騙訊息的影響，現在政府作任何調查都有困難，普查員會佩戴普查證，普查員照片及訪查村里資料，可以在主計處網站查詢，也不會詢問普查表以外的資料，更不會要受訪戶提供帳戶或存摺。

主計處表示，訪查期間是從11月8日到11月30日，有派員面訪、留置填表及網路填報等3種填報管道，所取得的資料僅供政府統計分析應用，對個別資料絕對保密，籲請民眾能配合普查。

(中時 )