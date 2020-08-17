凱擘大寬頻17日宣布，領先同業率先推出1G超高速光纖上網＋最新WiFi 6數據機，月付999元，將1Gbps上網月租費降至千元有找。

凱擘表示，全台12家數位有線電視系統台經營區內都能申辦1G超高速光纖上網＋WiFi 6服務，可供裝範圍已達9成。

另外，WiFi 6手機下載傳輸速率可高達700M以上，凱擘表示，若家中1Gbps光纖上網＋WiFi 6搭配手機5G行動上網使用，更能有效讓室內及戶外網路無縫接軌。

凱擘指出，1Gbps超高速光纖上網，提供一家大小同時使用不同裝置看直播、追劇或玩線上遊戲，無論多人分享、多螢使用，或是長時間連網的重度使用者，都不必擔心上網流量爆表。

另外，凱擘大寬頻也祭出1Gbps超高速光纖上網優惠，9月30日之前新申辦1Gbps超高速光纖上網指定方案，可以月付999元起特惠價享有1G光纖上網及免費升級WiFi 6服務，申辦立刻升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini智慧音箱帶回家。

(工商 )