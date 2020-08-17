八月以來入境確認日增，中央防疫中心再度發布警訊，要求五大類場所及密閉空間，包括電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等公共區域，自八月起進出必須戴上口罩，電梯再度成為社區重點空間。鄉林建設17日表示，鄉林各社區管委會定期進行電梯內部消毒外，且客制化的電梯，尺寸空間大一號，不怕人擠人，光是電梯成本，就比別家社區電梯貴上20％。

鄉林不動產研究室指出，買房購屋是人生大事，多數人除了挑地段、方位、格局與內部公共設施及動線，建築物外觀及門Lobby的設計會特別重視之外，對於大樓社區管理、營運花費最大、住戶日常出入使用最頻繁的電梯，更是要講究、不能馬虎。

鄉林表示，因為電梯是整棟建築物的靈魂，主要運輸動線，社區運作順暢及安全穩定都靠它，一座電梯造價通常上百萬元，精打細算購屋族必優先詢問的問題就是「梯戶比」，每層梯戶的配比細節與搭乘感覺很重要，可凸顯住戶身分地位表徵，為大樓社區建築增色。

鄉林表示，「梯戶比」究竟是1：3？或是2：4的配比？才比較好，「一層樓幾戶配幾座電梯」，往往是許多買方客戶必定詢問的重點。如果是電梯太多，公設比拉高，加上電費及維修費用很不經濟；但是如果戶數多、電梯太少，住戶光是在上下樓等電梯就會久候，甚至可能等到生氣抓狂，對住戶居住的整體質感，絕對是扣分。

因此，如何讓「梯戶比」配置更加精確，不會影響到日後社區的營運效能，和住戶生活的舒適性，戶數、樓高、坪面及電梯速度都是設計階段的重要考慮因素。

鄉林表示，鄉林蓋的社區大樓電梯，通常會採用三菱、永大、崇友、大同等一級品牌之外，要求樓層管控的安全，只是基本款，鄉林的電梯要比照度假大飯店的挑高空間，要讓尊榮住戶們回到社區完全沒有壓迫感，且安全感十足。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，他很重視電梯安全與設計，要求設計團隊在建案設計之初一定要注意此環節，還要跟建築師、設計師仔細討論，因建案不同而有所特色，這也是鄉林建設累積40年經驗，連電梯的養護、運轉等細部規劃，也替住戶先一步把關！

一般住宅大樓依戶數配置電梯，多是12～15人座，而鄉林所屬大樓建案則是配置15～17人的「客製電梯」，住戶若趕時間要出門或手提著大包小包購物品準備進家門，為避免上下班尖峰時刻電梯塞車，如果是18樓以上高樓建案，還會配備平穩度高的快速電梯。

鄉林指出，因應豪宅住戶所偏好進口加長沙發及歐美規格大型家電產品搬運需求，客座電梯車廂內部高度、寬度、深度也都特別拉高一個等級，以兼顧舒適性及高效運能。而且梯間空間尺度加大，電梯的車廂也相對尺度加高，高度夠空間舒適加上運行平穩，搭乘電梯不能有搖晃讓人頭暈不適感覺，是生活中的一種享受，更講究使用安全。

而豪華文創版的電梯，正是鄉林建案社區一大標配與特色，以台北都會的「鄉林山海滙－山匯集」為例，該社區兩棟樓高分別是21、23樓。23樓高搭配每分鐘120米的升降速度，光一座電梯要價（不含裝設費）就接近250萬元，比起一般同級電梯要高出20％的成本，而此社區的電梯設計，又極富文創味。

原因是「山滙」社區有一座生態設計「水筆仔大廳」，不僅榮獲義大利A Design Award設計大獎，設計師王勝正也特別設計一座「中庭透明電梯」，搭配水筆仔挑高大廳，從地下停車空間搭著中庭透明電梯到一樓，穿透式的視覺饗宴與奇幻之旅就此展開，訪客及住戶會先看到唯美的鏡面水池，就像漂浮在水上一樣出塵飄逸，處處驚喜的生活彩蛋。

鄉林在設計上，總是永遠先一步設想到住戶的需求，鄉林以超星級飯店標準打造社區豪宅的電梯規格，例如台中「鄉林美術」，一層一戶的設計，高「梯戶比」無人能比，梯箱內部還多功能崁置電子佈告欄及顯示器，all in one讓住戶隨時接收社區及周邊資訊，在梯空間不僅燈光柔和溫暖，更規劃藏書閣區，裡裡外外都是豪華特製版，鄉林在電梯設計使用的細節上，也要帶給住戶安全使用、全新視野與生活體驗。

(工商 )