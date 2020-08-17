為使上市公司公布財務報告損益時點更臻明確，證交所完成修正「證交所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，增列規範上市公司財務報告提報董事會或經董事會決議後應發布重大訊息，自今（109）年第3季起財務報告適用。

證交所表示，上市公司每季財務報告，依證券交易法第36條於法定公告申報截止期限前，即每季終了後45日內或年度財報於會計年度終了後3個月內，應公開相關財報數據。部分上市公司，為配合法人說明會時程，於法定公告申報期限前公開財務報告，已屬相當常見。

為使上市公司財報資訊公開時點更為明確，證交所已修正前揭重大訊息之查證暨公開處理程序，要求上市公司年度及各季財務報告經董事會通過，即需發布重大訊息，讓投資人更有效掌握上市公司營運概況。

證交所鼓勵上市公司提升資訊透明度，除了規範上市公司每年應至少自辦或受邀參加一次法人說明會，讓投資人更掌握上市公司營運狀況，此次新增修訂上述處理程序，有助提升財務數據資訊揭露即時性。

(工商 )