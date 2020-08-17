證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不包含金融保險業、東貝及康友-KY等37家）109年上半年財報各830家及77家，已於8月14日完成公告申報。經統計，全體上市公司上半年營收13.18兆元，年減5,524億元，減幅4.0％；惟上半年稅前淨利8,486億元，年成長23億元，微增0.27％。

證交所表示，本國上市公司上半年營收12.81兆元，年減5,366億元，減幅4.02％；稅前淨利8,199億元，年成長62億元，增幅0.76％；另外，第一上市公司上半年營收3,678億元，年減158億元，減幅4.12％；稅前淨利287億元，年減39億元，減幅11.96％，衰退幅度較明顯。

證交所分析，上半年上市公司獲利成長產業主要為半導體業及電腦及周邊設備業。半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。電腦及周邊設備業因疫情居家辦公趨勢，刺激筆電及伺服器出貨需求，帶動獲利成長。

另外，獲利衰退產業主要為塑膠工業及油電燃氣業，除受油價下跌縮小產品利差外，另因疫情影響使終端需求減弱。

(工商 )