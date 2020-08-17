高雄補選落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票的得票數入主高雄市府。不過，有香港媒體分析，這次補選陳其邁雖呈現輾壓姿態，但開出的票數不夠漂亮，並分析指出陳其邁未來可能會有兩點隱憂，一是沒有獲得綠營支持者全體認同，二是在議會仍是少數。

8月15日投票結束後，開票作業也隨後展開，下午5點半左右，依中選會資料，陳其邁已逾60萬票，已跨過預估的57萬票的當選門檻。到晚間六點多開票完成後，結果是陳其邁以超過67萬票獲得勝選，李眉蓁得票為24萬8478票、吳益政得票為3萬8960票。

港媒《中評社》分析，雖然陳其邁以67萬票的絕對優勢輾壓對手，但其實並沒有得到全體綠營支持者的認同。因為，陳其邁沒能突破2018年參選市長時，得到74萬票的紀錄；同時，陳其邁也有沒有突破今年立委選舉時，民進黨在高雄拿下的67萬8564張政黨票的紀錄，而這個數字相當於民進黨在高雄的基本盤。

陳其邁除了要面對綠營支持者沒有全力支持的隱憂，還得要在支持者不夠力挺的情況下，面對國民黨仍是多數的高雄市議會，而這可能也會讓陳其邁在未來施政時遇到阻力。

此外，前總統陳水扁也提出警訊，他指出，罷韓有94萬票，67萬投邁，「27萬哪裡去了？距離低標也仍差7萬」，並要陳其邁和其他執政團隊戒慎惕勵。

(中時新聞網)