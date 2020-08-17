政府發行三倍券至今一個多月，你領取了嗎？人氣街訪節目「街頭大聲公」近日走訪台中，聽聽當地朋友如何使用三倍券，發現大家用法各不相同，有些人購買生活必需品，有些人則拿去添購行頭，當然也有乖巧的孩子直接「上繳」給父母。至於怎麼使用三倍券，才能發揮最大效益呢？台中市政府用心規劃的「台中購物節」，讓民眾有吃有玩，還可以憑發票登錄參加抽獎，幸運兒還有機會抽中精品豪宅，讓民眾直呼「太爽了！」

三倍券怎麼用最爽？ 台中購物節爽吃爽玩再抽豪宅

【登錄發票抽豪宅汽車等大獎 消費越多中獎機會越大】

由台中市政府結合在地知名商家推出的「台中購物節」，活動時間從7月1日起至8月31日截止，民眾在活動期間內到台中市區範圍內的合法店家消費並取得發票或收據，就能夠使用台中購物節App登錄相關資訊，只要登錄金額滿500元，即可獲得一組抽獎號碼，一人最高可獲得600組抽獎號碼，每日參加抽獎活動，而最終精品豪宅大獎將於9月12日抽出，也就是說，只要消費越多，中獎機會也越大。除了踴躍參與活動的商家之外，台中市政府這次還結合東森購物與PChome商店街兩大購物平台，規劃六大主題，讓民眾天天都是Shopping Day。

台中購物節最大獎是抽豪宅，讓民眾都願意踴躍參與活動/中時新聞網攝

【倍上加倍 台中優惠店家助你累積金額翻倍】

這次台中購物節還有一個快速累積金額的好辦法，只要輸入店家統一編號，經系統判定該店家為台中購物節優惠店家，登錄即可獲得3倍金額累計，比如：消費1,000元，系統累計金額為3,000元。所以在消費前，可以上活動網站查詢看看，哪些是台中購物節選中的優惠店家，對快速累積金額十分有幫助喔！

今年台中購物節吸引購物潮，活動網站登錄的消費金額已衝破52億/中時新聞網攝

【成功刺激地方經濟 台中購物節消費飆破52億】

台中購物節從7月開跑至今，活動網站目前登錄的消費金額已衝破52億大關，其中登錄發票的店家又多集中在西屯、南屯、西區，大大刺激地方經濟，甚至還出現單筆消費金額達2千萬的紀錄。而台中購物節也帶動一批App下載潮，目前累積下載次數超過30萬，也有約4成民眾開始使用「綁定雲端發票載具」服務。台中市政府這一波成功的活動操作，未來將可望看到刺激經濟所帶來的後續效益。

(中時新聞網)