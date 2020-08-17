中國信託銀行宣布與中華航空攜手，重磅推出全新「中國信託中華航空聯名卡」，以「刷新飛的自由度」為訴求，全面刷新哩程回饋、會籍禮遇、購票優惠及旅遊整合服務等四大尊榮禮遇，提供卡友最高6元1哩、升等華夏會員金卡會籍、華航官網購買臺灣出發至全球航線機票享85折起，即日起至今年12月31日止，消費滿額最高贈88,000哩等限量優惠，上市48小時內於中國信託銀行數位通路申辦最優再享加碼2,000哩，提供消費者快速累哩及尊榮禮遇。

中華航空聯名卡提供飛航商旅完整權益，消費可快速累積哩程，卡友生日當月之海外消費最高6元累積1哩，一般消費最高18元累積1哩，累積12,000哩即可兌換國外來回機票；為了提供卡友更優質的體驗，享升等華夏會員金卡會籍及萬豪酒店旅享家銀卡會籍，前500名成功申辦中華航空聯名卡鼎尊無限卡即享萬豪酒店旅享家金卡會籍，以限量尊榮提供卡友無限禮遇，於華航官網購票享最優85折、機上免稅購物最優8折，以及於臺灣之指定米其林餐廳每日保留席等禮遇。

中華航空聯名卡全新發行兩款卡面，分別是繪有傲然綻放的紅梅揚姿「尊爵版」，實踐當代性的色塊拼接「人文版」，將象徵聯名卡傳承經典與開創新局的理念予卡友選擇。歡慶上市，前3,000名申辦中華航空聯名卡鼎尊無限卡之持卡人，可升等鎳合金金屬卡尊爵版限量卡面。

配合中華航空聯名卡推出，中國信託銀行亦提供財富管理會員多元專屬禮遇，即日起至今年12月31日止，首富家以上等級之個人會員享額外之刷卡加碼禮，以及針對財富管理鼎富家以上等級之個人會員，新增交通禮遇之兌換品項，包含華夏哩程與中華航空聯名卡璀璨無限卡免年費折抵之優惠，整合財富管理與信用卡優惠，提供客戶更完整的服務禮遇。

為提升卡友的數位服務體驗，中國信託銀行提供卡友筆筆消費享LINE通知及專屬優惠券，「Home Bank」APP不僅方便客戶線上辦卡，亦可體驗核卡後行動支付即時加卡、信用卡交易及額度管理等功能。於中華航空APP上購票或兌換哩程，可同時預約機場接送、查詢貴賓室或優惠匯率等，一次滿足旅程需求。

(中時 )