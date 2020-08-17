台中市觀旅局長林筱淇、在地議員、區長及溫泉業者，共同製作沙畫，宣布2020台中好湯溫泉季即日起至9月底啟動。（黃國峰攝）

2020台中好湯溫泉季

台中溫泉季開鑼了，台中市政府觀旅局17日於清新溫泉飯店舉行「2020台中好湯溫泉季」啟動典禮，觀旅局長林筱淇與溫泉業者合力製作沙畫，邀請民眾來台中結好緣，幸福泡好湯。

在「十八姑娘一朵花」的悠揚琴聲中，觀旅局長林筱淇表示，從17日開始到9月底，邀請大家到台中市來，泡好湯結好緣，中市4個溫泉區，谷關、大坑、烏日、東勢等，以碳酸泉質聞名，因對皮膚有輕微按摩作用，固又稱「美人湯」歡迎大家來體驗；觀旅局更在這四地規劃四場音樂、歌舞劇等演出，透過創意歌、舞、劇來詮釋各溫泉的歷史。

林筱淇表示，結合台中購物節、安心旅遊及振興三倍券補助，就是要讓民眾來台中安心旅遊泡好湯，享受幸福旅程，歡迎民眾提早安排假期來台中泡湯旅遊，感受市集熱鬧氣氛及免費美食體驗，同時還能享受最高規格的音樂與藝術演出。

觀旅局指出，今年以「湯緣」為主題，結合在地溫泉故事、農特產品、溫泉美食、自然美景、登山健行樂趣及社區學校人才等元素，推出各項主題活動，還有抽獎活動等，邀請民眾來台中泡湯結緣，體驗在地人情味。

(中時 )