內政部警政署刑事局17日下午，在平台上發布「重要緊急查緝資訊」，將連三榮的面貌以及詳細資料公開。(內政部刑事警察局)

在法務部矯正署明德外役監服刑的連三榮，14日在自主監外作業時翻牆逃離工廠，警方循嫌追查，圍捕時還遭到他倒車衝撞，最後跳入嘉南大圳分線靠著「水遁」脫逃，迄今仍行方不明，警政署也發布緊急查緝專刊，將全力追緝。

台南明德外役監槍砲犯連三榮日前逃獄，台南警方追捕時，他還拒捕逃逸，目前警方已組成專案小組追緝中。今天下午，台南警方也將劉的通緝資料上傳給刑事局，發布「查緝專刊」，公布追緝連的相關資訊，連59歲，身高約175公分，平頭，可能出入藏匿處所為台南市。警方也提醒，因連男曾駕車衝撞員警，提醒任何人在查緝時，都要注意安全。

連三榮14日在螺絲工廠上工時，利用收工前空檔謊稱倒垃圾，從後方翻牆從產業道路逃離，他先跑後走，還不時回望是否有人發現，警方循線追查，鎖定連51歲的洪姓前妻，15日晚間發現洪女開車載著1名男子外出，一路從鹽水、學甲、麻豆、東山、白河再繞回新營，在路旁停車換位置，員警發現換到駕駛座的就是連男，立刻上前攔阻，連男倒車衝撞，警方向輪胎開了2槍，雙方隨即上演追逐戰。

連男轎車因輪胎遭射破，開到後壁安溪寮一帶就卡在農田邊溝，他趕緊棄車逃逸，並跳入附近的嘉南大圳支線「水遁」，警方搜索3個多小時毫無所獲，只能將後座的洪女帶回偵訊，但她避重就輕；16日連男曾打電話給洪女表示「洗完澡就會回去（投案）」，但最後仍「放管」未現身。

據了解，連男與洪女育有3名子女，雖然2人已經離婚，但仍過從甚密，不過他近期得知洪女似乎另結新歡，這次請假除了回家探視兒女外，也曾動手「教訓」洪女，後來他如期返監，不久後就發生逃獄事件，警方、獄方推測有可能是感情因素逃獄。

(中時新聞網)