新莊某里長之子疑職棒簽賭欠債10萬，今凌晨喬債務遭鳴4槍。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

警方迅速將開槍的趙男逮捕到案，並查獲手槍、子彈。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

自家樓下發生開槍，曾姓里長說因為太累睡著，沒聽到槍聲。（許家寧攝）

新北市新莊區裕民里1名曾姓里長之子（26歲），疑簽賭職棒積欠10萬元，17日凌晨相約債主趙男（21歲）在自家樓下喬債，雙方爆發口角，趙男憤而連鳴3槍示威，案發後警方火速逮人，曾父歉疚說，平時不過問小孩私事，若真有欠債，身為父親，一定會幫忙還。

今凌晨近1時許，里長兒找來23歲的堂弟相約趙男談判，接著便傳出槍響，嚇壞不少睡夢中鄰居，犯嫌開完槍後就駕車揚長而去，現場遺留3發彈殼、1發未擊發子彈，警方火速在半小時內將趙男查緝到案，並查扣1把改造手槍、7發子彈，

「我真不知情！」曾姓里長說，前一天帶著里民到高雄旅遊，回到家倒頭就睡，並不知道半夜發生槍擊案，事後兒子也不敢和他說，還是早上接到電話才知道！他強調，發生槍擊案這大事，身為里長，就算不是自己兒子，他都會到場關心，但當時真的沒聽到。

該里長表示，兒子已婚、育有兩個小孩，大孫已就讀幼稚園，平時經營網拍，雖和兒子同住，但孩子大了，只要不違法、生活正常，並不會去過問，也認為十萬元就開槍，實在很要不得，認為對方「想紅！」還說「又不是找不到里長」，若借據拿來，會幫兒子還錢。

警方說，雙方皆無前科，但趙姓犯嫌經常打架鬧事，為當地知名小混混，不排除可能擔任地下簽賭小組頭，因討債未果，憤而開槍，趙男被捕時拒絕夜間訊問，揚言律師到場才願製作筆錄，全案偵訊後依違反槍砲條例、恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )