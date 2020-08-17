新北市環保局、台灣電力公司及資訊工業策進會數位轉型研究所參加「2020總統盃黑客松」競賽，以「節能智在好生活」為題參賽，獲選為卓越團隊。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局、台灣電力公司及資訊工業策進會數位轉型研究所參加「2020總統盃黑客松」競賽，以「節能智在好生活」為題參賽，獲選為卓越團隊。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局、台灣電力公司及資訊工業策進會數位轉型研究所共同參加「2020總統盃黑客松」競賽，以「節能智在好生活」為題，利用AI人工智能分析家戶用電並給予適當節電建議，發想創意與未來可行性獲得評審團青睞，在15日的決審會議脫穎而出，獲選卓越團隊，9月20日將前進總統府接受表揚。

環保局表示，新北市自2018年起，即陸續在轄內熱島效應相對嚴重的區域，篩選示範用戶安裝「家庭能源管理系統」（HEMS），蒐集冷氣、冰箱等耗電量較大的家電個別用電數據，民眾只要透過手機或電腦即可在HEMS節能服務平台看到家中電器的即時用電資訊。

相較現行2個月一期的電費帳單，更能讓民眾即時調整用電習慣，減少不必要的電費支出。結果顯示，示範用戶高達7成以上都能在炎熱的夏月有實質的節電，且平均可節電約20％至25％，效益頗佳；甚至還有民眾因此發現電器異常而趕快汰換，避免荷包大失血。

環保局指出，雖然HEMS的成效不錯，但必須入戶安裝，且易受限於家戶空間及網路，要大量推廣並不容易，這次藉由黑客松競賽的契機，將新北經驗結合台電智慧電表（AMI）的大數據與用戶服務模式，及資策會數位所能源數據應用小組所研發的「非侵入式用電指紋圖譜（NILM）」技術，三方合作以新北市為實證場域，打造一套只需透過智慧電錶數據、不須額外安裝設備，即可讓民眾同樣享有即時用電資訊且經濟可行的AI模組。

環保局也強調，黑客松只是起點而非終點，將與台電、資策會繼續合作，搭配智慧電表的布建，讓更多市民參與並享有自在節能的好生活；新北市在因應氣候變遷的減緩與調適作為上從不缺席，未來也會持續針對市民各生活面向推出因地制宜的節能減碳措施，打造低碳永續的城市願景。

(中時 )