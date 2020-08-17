澳大利亞聯邦參議員要求政府關閉一間駐澳大利亞的大陸領事館，該議員指稱，這間大陸領事館對該地區海軍造船業的間諜活動嚴重威脅國家安全。

據《美國之音》報導，來自南澳大利亞州的聯邦參議員派崔克(Rex Patrick)周六(15日）在推特上發文表示，他曾以資訊自由為理由要求澳大利國防部提供有關海軍造船專案面臨大陸間諜威脅的資訊，獲得國防部的回復說：「當前的評估是，外國情報機構對國家國防能力和戰略利益構成極度威脅。敵對者正高度積極謀求與澳大利亞當前和未來海軍能力的資訊，以增強自身的利益並損害澳大利亞的軍事能力。」

In response to an “extreme” espionage threat to Australia’s naval shipbuilding program, the Govt must order the closure of the the Chinese Consulate-General in Adelaide. Naval shipbuilding is a long term endevour, so too is building a spy network. #auspol https://t.co/4YQYRk9Ij5 — Rex Patrick (@Senator_Patrick) August 15, 2020

派崔克參議員說，國防部做出的評估表明，如果讓中國大陸繼續在南澳大利亞州首府阿德萊德(Adelaide)設有領事館，將不符合澳大利亞的國家安全利益。他說：「中國駐阿德萊德領事館是一項重大安全威脅。不排除這項威脅可能會損害我們的國家安全，包括關鍵盟友與澳大利亞分享高度機密軍事資訊與技術的意願。」

報導說，澳大利亞國防部在給參議員的回復中沒有提到中國大陸，但是多位澳大利亞安全專家說，中國大陸正是主要的情報威脅來源。

今年7月，美國聯邦起訴了2名大陸駭客，指其與所屬的大陸國家安全部門合作入侵包括澳洲公司在內的國防和其他科技企業的電腦系統，竊取機密資訊。

派崔克參議員指出，被美國起訴的大陸駭客進攻的目標包括澳大利亞一家從事軍艦製造的國防承包商。

報導表示，同樣來自南澳大利亞州、隸屬不同黨派的多名聯邦議員也對中國大陸駐阿德萊德領事館規模遠大過其他國家駐當地領事館表示警惕，要求坎培拉與北京談判減少這間大陸領事館的人員。

上個月，美國要求大陸關閉了駐休斯頓總領事館，指稱該領館指導大陸的軍人學者從事間諜和盜竊智慧財產權活動。中國大陸為此進行報復，也關閉了美國駐成都總領事館。

(中時新聞網)