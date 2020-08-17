央行於2013年6月建置的「中央銀行券幣數位博物館」網站，結合生動的多媒體技術、360度環物展示、影音動畫及互動遊戲外，兼具知識性、趣味性與教育性，因應行動化潮流的跨平台、跨裝置需求，已完成全新改版上線，手機看展覽也是咻咻咻。

央行發行局局長施遵驊表示，新版網站採「回應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD）」，方便各種裝置使用者瀏覽，同時提供「兒童版」、「英文版」、「典藏寶庫」及「虛擬展覽館」等分眾網頁，讓國內外不同族群，都能認識我國貨幣發展歷史，現行新台幣的印鑄過程與防偽辨識，及探索世界券幣的設計等精彩內容。

施遵驊指出，「虛擬展覽館」除以常設展覽介紹我國券幣的發行歷史外，並先後推出「券幣之美」、「鈔券名人堂」、「動物聯合國」、「女性的光輝」、「山川壯麗的大自然」、「藝術天地」、「文明的推手」及「世界建築大觀」等主題特展，以滿足多元化的觀賞需求。

民眾也可利用「典藏寶庫」線上查詢系統，搜尋館內豐富典藏的相關資訊。施遵驊說明，針對學童的教育需求，央行特優化「兒童版」網站內容，以「探索券幣星球」網頁模擬情境，規劃益智挑戰遊戲，融入線上教學資源，生動有趣、「寓教於樂」。

另外，對於日前破獲偽造振興三倍券案，施遵驊強調，央行當時派專員配合檢調進行辨識，發現偽造的三倍券「極其粗糙」，非常容易辨識是偽造，依照「中央銀行券幣數位博物館」網站上也有提供的辨教學影片，「摸一摸、看一看、轉一轉」，很容易就可識破偽造券。

(工商 )