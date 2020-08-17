科技部今（17）日通過中科2件投資案，投資總額1.1億元，包括精密機械產業的歐權科技，以及生物科技產業的合錦光電科技。中科管理局指出，今年截至8月為止，中科園區總計引進15家新投資案，投資金額直逼70億元。

今日通過歐權科技進駐中科台中園區案，總投資額0.1億元，為全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商，主要研發製造CNC分度盤及刀具交換機構。

歐權科技產品使用滾動接觸傳動的滾齒凸輪（Roller Gear Cam）結構，相較於市場既有產品使用蝸桿蝸輪（Worm Gear）接觸傳動，具有高精度、高剛性、效率高、壽命長、零背隙之特性。

而現代化機台強調高轉速、高精度之特性，因此CNC分度盤扮演精密機械產業不可或缺之關鍵角色，歐權科技之分度盤可進行自由曲面加工及複雜形狀工件加工，未來如5G產業、醫療產業、汽車航太產業、生醫產業甚至相關環保綠能產業等運用智慧機械之前瞻性產業，皆能透過歐權科技產品來提升工具機產業的加工工藝，詮釋多軸加工及精細加工等需求優勢。

另外，合錦光電科技進駐中科台中園區案，投資金額1億元，研發非接觸式智慧監測照護系統，致力數位醫療系統的開發，提供人性化的護理環境及遠距醫療的應用。

合錦光電產品可自動識別被照護者在病床上的行為，同時監控包括呼吸、心跳、體溫等生理資訊，其技術有別於目前市面上傳統接觸式或穿戴式測量，產品採用非接觸式、非清晰式之影像來偵測辨別被照護者的動作，以保護個人隱私及提升舒適感。

因應高齡化社會來臨，長期照護及居家醫療需求日益增加，合錦光電配合政府推動長照2.0計畫、精準醫療及健康政策，所開發產品將有助於解決照護員人力不足的困境，同時透過資通訊科技、光學影像辨識技術在醫療及健康領域的應用，讓被照護者獲得更精準及人性化的照護服務，也為推動國內智慧醫療產業升級開創新頁。

(工商 )