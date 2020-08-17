法國在台投資最大的製造廠商、法商亞東工業氣體，看好高雄楠梓加工區產業未來逐步增加氣體需求，投資約3千萬美元，興建氣體生產控制設備中心。

法商亞東工業氣體公司為全球氣體領導廠商法國液空集團（Air Liquide Group）、以及遠東集團共同合資成立，供應楠梓園區進駐事業所需電子級高純度工業氮氣，在半導體製程中扮演極為重要角色。

亞東公司加碼投資興建的氣體生產控制設備中心，17日舉辦動土典禮，興建完成之後，氣體供應量可增加近5成，經濟部加工處長黃文谷在動土典禮致詞時表示，亞東工業氣體公司不僅為區內半導體大廠最佳供應鏈夥伴，也是法國在台投資最大製造業廠商。

黃文谷感謝法國液空集團及遠東集團，不畏全球新冠疫情影響，持續加碼投資台灣、扎根永續經營決心，繼7月初在中港加工區投資10億元以上，興建先進製程材料中心後，又立即在楠梓加工區，加碼投資興建氣體製造廠房，因此，他特別向亞東公司歐柏叡（Olivier Blachier）總裁、以及遠東集團徐旭東董事長，表達由衷感謝與最高敬意。

亞東公司總裁歐柏叡指出，透過母公司液空集團開發先進技術，亞東公司提供高品質氣體和全面性解決方案，滿足工業及醫療等客戶需求，近年來一直是法商在台灣投資規模最大製造商，過去10年，整體資本投資額超過150億元。

他強調，此次亞東公司著眼區內客戶需求增加，興建廠房，以擴增氮氣生產量和備用液態氮氣儲存量，這也是該公司在楠梓園區第4座TCN氮氣廠，供氣能力可達25kNm3/hr。新廠採低碳及低能耗理念設計，不僅對環境帶來效益，亦提升亞東公司在楠梓園區整體供氣量近5成。

(工商 )