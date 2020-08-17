國際疫情持續延燒，嚴重衝擊經常往返世界各地的飛航客群，整體消費力轉向國內，台新銀行特別針對飛航客群規劃後疫情時代新權益，國泰航空聯名卡下半年新增四大指定消費，國內旅遊、量販超市、四大超商及外送平台最優5元1里，環球／亞洲無限卡，必要性出國可獲華航商務艙最優八折，不出國也能享有涵碧樓、萬豪、寒舍艾美等國內58家頂級飯店／餐廳21折起的住宿及餐飲優惠，尤其二張卡年底前到昇恆昌全據點購物享免稅再九折起優惠，不出國也能買免稅品。

台新銀行表示，有鑒於海外疫情嚴峻，台新國泰航空聯名卡於2020年下半年取消「越飛越有哩」飛行門檻限制，不論是否搭乘國泰航空，皆可獲四大指定類別的國內旅遊、量販超市、四大超商、外送平台最優5元1里數，四大指定類別商戶新增逾百家。不論參加澎湖花火節行程、在四大便利商店買咖啡、到全聯採買生活用品，或不想出門時來點Uber Eats，皆為5元1里超回饋。國內旅遊適用通路包含高鐵／台鐵，及全臺近80家飯店、旅行社、國內租車和遊樂園等，不出國也能快速累積亞洲萬里通里數。

台新銀行指出，環球／亞洲無限卡提供仍需出國的頂級客群，華航商務／豪華經濟艙八折起優惠，隨時可開票，不需等待航空公司釋放里程票，還可搭配環宇尊榮禮遇通關，降低群眾接觸風險，安心出差，且因機票由指定旅行社專人處理，若遇航班變動，不用親自處理航班銜接問題。

國旅方面，台新銀行說明，環球／亞洲無限卡再推出58家頂級飯店二一折起優惠／免費住房升等禮遇，包含頂級貴賓最愛的國內星級飯店涵碧樓、萬豪／萬麗酒店、晶英集團等。且為照顧頂級貴賓舌尖上的幸福，提供饕客最愛的17大頂級餐廳享七五折起優惠，包含寒舍艾美、新竹國賓飯店、長榮桂冠酒店等。

台新銀行強調，該行更攜手昇恆昌推出航旅系列信用卡的環球／亞洲無限卡、國泰航空卡，讓民眾於昇恆昌宅配網、內湖旗艦店或各離島據點等昇恆昌通路，今年底前購買美妝香水、國際精品、珠寶飾品等，免稅再九折起優惠，8月28日內湖旗艦店更首次為台新銀行貴賓推出專屬VIP封館活動，不出國也能買免稅品。

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