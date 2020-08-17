一名白人男子在英國倫敦地鐵中央線列車上，因種族歧視對非裔人士咆哮後反遭對方打暈，從網路上曝光的影片中可見，這名白人男子對一群非裔乘客大吼「這是我的家，你們也知道，你們都要回哪裡去」。結果遭到其中一名非裔乘客往臉上打了一拳，直接昏倒在列車車廂的地板上。事後這段影片在推特上已有超過2.5萬次的觀看率，在Instagram上也有超過19.4萬次。

根據《每日郵報》報導，16日下午，倫敦中央線列車剛駛入市中心的銀行站，一名白人男子與車上其他乘客發生激烈衝突。影片中可見，這名男子剃著光頭，身穿藍色T恤和米色短褲，被旁邊路人拍下對著一群黑人乘客大喊「這是我的家，你們也知道，你們都要回哪裡去」。有乘客問他名字，他竟開始大喊「你是黑人，我的天啊！」拍攝的女子則問他「那是什麼意思？」

倫敦地鐵一名白人男子因種族歧視，嗆黑人乘客反遭對方打了一拳。（圖／翻攝自《每日郵報》）

倫敦地鐵一名白人男子因種族歧視，嗆黑人乘客反遭對方打了一拳。（圖／翻攝自《每日郵報》）

這名白人男子卻叫拍攝的女子閉嘴，還雙手掛在扶手上搖擺，反覆唱著「他們不如我們」，更對這群黑人乘客說「你們是我的寵物」。而另一段影片中可以聽到鏡頭外有乘客說道「我想他（指白人男子）有一個死亡的願望，他希望有人跳進去踢他的頭」。

當列車駛入銀行站時，這群黑人乘客準備下車離開，白人男子因此朝他們喊「來吧！」，結果3名黑人乘客中的其中一個人朝白人男子的臉揍了一拳，白人男子便應聲倒下，昏迷在列車地板上。

白人男子被打了一拳後，當場昏倒在地上。（圖／翻攝自《每日郵報》）

一旁有的乘客紛紛大喊「幹的好」，另一些乘客急忙檢查該男子的脈搏，有些人則大喊「不要幫助種族歧視者」、「你活該」。後來這名白人男子逐漸清醒回神，被告知要保持躺著的狀態。

但根據英國交通警察和倫敦救護車服務處表示，他們當天並未有在銀行站發生任何暴力事件的記錄，目前該男子的福利情況不明。同時英國交通警察也呼籲，若有任何知情者請撥打英國交通警察的電話101。

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(中時新聞網)