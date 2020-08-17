業餘賽車手王芃迪沒有期貨交易證照，卻自2015年起招攬親友、車友投資，由他代操期貨及選擇權，不法獲利超過2千萬元，連他的女友也受害，因而遭檢方起訴。台北地院審結，依違反銀行法等罪判王3年4月徒刑，沒收犯罪所得。王還私下挪用友人投資款50萬元，另遭依侵占罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

王芃迪曾數度躍上新聞版面，他2016年間在國道上與人逼車競速，車輛雙雙翻覆，去年還被爆料，積欠新店住處25萬元的裝潢費，爭議不斷。

判決指出，王芃迪自2015年9月起，與葉姓被害人等人約定代操期貨或選擇權，每月給予3％至8％不等的報酬，其餘獲利則歸自己所有；他另於2017年間與「國票綜合證券」的陳姓員工簽立「資產管理代操委任契約及風險預告書」，替陳操作期貨或選擇權。

其中，王芃迪的林姓女友也被王慫恿，保證每月獲利16.67％，因而砸錢投資期貨，但最後損失慘重；王另於2018年4月3日向徐姓友人宣稱可投資轉手畫作，1週內獲利10％，但拿到50萬元投資款後隨即侵占入己，挪為其他投資使用。

法院審理期間，王芃迪認罪，合議庭認定，王芃迪共計取得代操本金2595萬8702元、美金1萬7000元，部分已返還被害人，不法獲利共2445萬8702元及美金1萬7000元，以及另外侵占的50萬元。

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(中時 )