紓解民眾停車需求！新北市中和區大勇街黃昏市場人潮眾多，有些民眾隨意亂停機車衍生交通亂象，市議員陳錦錠、秀明里長施義男向市府爭取，將周圍閒置市有土地活化，未來約可提供12個機車格，供臨停民眾使用，紓解亂象。

中和區大勇街黃昏市場伴隨雙和區民眾成長，市場內美食攤販林立，每到假日、黃昏時刻人潮眾多，連帶也造成周圍停車一位難求，有些騎機車採買的民眾會將機車臨停於道路旁或騎樓，衍生交通亂象。

陳錦錠、施義男今年3月起多次前往市場周圍會勘尋求改善方式，她們發現大勇街29巷2弄10號前市有土地，為水利局管轄的水利用地，長期閒置被民眾擺放雜物，遂向市府建議活化使用，將公有土地回歸於民。

陳錦錠指出，新北市汽機車數量全台之冠，尤其中和區人口稠密、車位更是難尋，路邊違規占用臨時，會衍生交通惡性循環，尤其大勇街黃昏市場周圍停車需求更大，儘管完工後僅可提供12個機車格，但卻可以方便臨時採買民眾使用，完工後也會建議市府「免費」提供民眾使用。

新北市水利局指出，該水利地面積約58平方公尺，重新鋪設水泥地坪，方便後續規畫為機車停車格，總經費約27萬，工程於7月13日開工，近期已完工，後續會由養工處、交通局共同規畫機車停車格，是否收費待進一步討論。

(中時 )