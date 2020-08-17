民眾就醫原因百百種，醫生更是遇過各種需求的病患，泌尿科醫師歸家豪近日就登上節目表示，他遇過50多歲的未婚男性病患，一到診間就要求「醫生我要割蛋蛋」，而當歸家豪問出原因後，卻是讓他超傻眼。

泌尿科醫師歸家豪登上節目《醫師好辣》分享看診特殊案例，他表示，這位50多歲的未婚男性病患，一到診間就說「醫生我要割蛋蛋」，但他沒有疼痛或長腫瘤，檢查後的抽血報告也都正常，歸家豪說，就睪丸大概右邊有一點「精索靜脈曲張」，但仍不符合健保規定。

泌尿科醫師歸家豪分享，有病患果斷表示「醫生我要割蛋蛋」，驚呆全場。（圖／取材自醫師好辣Youtube）

歸家豪就懷疑，該男子是否想變性而不好意思說，但對方則搖頭說不是，在歸家豪詢問下，該男子才說出，影星安潔莉娜裘莉有說，她家族有乳癌病史，所以裘莉要做預防性的雙側乳房切除，而該男子認為自己將來必得睪丸癌，所以要做預防性切除。

歸家豪聽完原因相當無奈，只好果斷告訴他沒辦法，並把病患請了出去，主持人胡瓜聽完也驚呼：「還有這種病人」。

病患要求切除生殖器，荒唐原因笑翻眾人？！【醫師好辣】20200813 part3 EP997 陳保仁 鍾雲霓

(中時新聞網)