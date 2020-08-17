布袋鎮農會在過溝辦事處開辦「農村社區小舖」16日舉行揭牌儀式。（張亦惠攝）

布袋鎮農會長期輔導蔬菜產銷班及雜糧產銷班，協助班員及農友申請臺灣農產品生產追溯和產銷履歷等認證，為推廣農會農產及加工品，在過溝分部開設「農村社區小舖」販售農產品，除可買到農產品外，還有布袋著名虱目魚產地直送。

布袋水晶米曾連續兩年榮獲全台十大經典好米，品質優良，每年光從農會賣出的水晶米就高達2萬多公斤，消費者也多是鎮民，顯示當地人對水晶米的愛好，16日下午布袋鎮農會在過溝分部舉行農村社區小舖揭牌典禮及米食推廣活動揭牌儀式。

布袋鎮農會總幹事林瑞蓬表示，現代人飲食習慣逐漸改變，米的需求有降低的趨勢，透過推廣活動，以多元的煮法推廣米製品，讓農民可以安心種米，不怕賣不出去。

7月底開始試營運的農村社區小舖也在16日正式揭牌，除布袋在地農產品外，也能買到各地特有農產加工品，一般人講到布袋第一個就想到海鮮，因此小舖內也有販售產地直送的急速冷凍虱目魚，品質有保障。

林瑞蓬說，因過溝分會每日來往人流數高，因此導入營運規畫及設計思維，建置為展售區域，販售農會自有產品及友會特色選品，搭上農遊券熱潮，業績成長不少，未來若發展得宜，考慮將閒置的倉庫改建為展售中心或觀光工廠，讓更多人了解布袋農產。

(中時 )