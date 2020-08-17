原民歌手巴奈（中）在228公園搭帳棚抗議1273天，挨罰7200元罰款，提告救濟抗罰成功，北市公園處則提上訴。（北市公園處提供／張穎齊台北傳真）

台北地院認為原民異議人士巴奈未破壞公園環境或妨害通行，判免繳罰款，北市議員要求北市府不要對巴奈上訴。（張穎齊攝）

原民歌手巴奈與丈夫，為爭取原民權益，駐紮228公園達1273天，但北市公園處認為，巴奈隨意擺放雜物在公園，屢勸不聽，所以罰3次共7200元，台北地院卻判定，巴奈未破壞公園環境或妨害通行，免繳罰款，公園處因此提出上訴。

公園處表示，從未禁止巴奈等人發表言論，但他們長期任意放置桌椅、板架及傘架等違規行為，公園處於去年4至7月間多次勸導不聽，才依違反《台北市公園管理自治條例》開立裁處書，巴奈等人不服裁處，經提起訴願遭駁回後，依序提出2案行政訴訟，法院在第一案判公園處勝訴，第二案竟判敗訴。

公園處質疑，2案的違規行為人、事實、地點、適用裁處法規均相同，判決結果卻不同，顯示出法律見解有歧異，應透過上訴以確保法律的一致性，並釐清地方政府執法的正當性。

北市議員林穎孟、黃郁芬、邱威傑、林亮君、苗博雅與台灣人權促進會17日舉行記者會，林穎孟指出，市府不應再浪費台北市民稅金，只為追打集會遊行的人民，她要求市府應立刻停止對原民的處分。

苗博雅批評，市長柯文哲連任時，曾主張民主、人權、法治的台北價值，但在選舉後卻好像都忘了，針對一般老百姓的案件堅持追殺到底，但面對大巨蛋案的遠雄財團，「一定要打官司」的氣魄就不知道去哪。

「台北價值只是在選舉時才拿出來講的花招！」苗博雅痛批，柯以3000票險勝後，就把選舉文宣全收到倉庫，她要求柯認真讀一次台北地院判原民勝訴的判決書，並仔細思考憲法和兩公約所保障的人民基本權。

(中時 )