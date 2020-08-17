這株叢花百日青高大挺拔，樹幹卻近乎中空！（廖志晃攝）

興大演習林的百年木造建築，目前閒置中。（廖志晃攝）

位於埔里鎮的國立中興大學演習林，種植許多珍貴樹木，還有一棟百年歷史的日式木造建築，兼具自然與人文風情，也是生態教育和民眾休憩、運動場所；但園區有一株保育類植物叢花百日青，樹幹蛀蝕嚴重，讓人驚心！

中興大學演習林從日據時代延續迄今，園區有貝殼杉、銀葉樹及叢花百日青等罕見樹種，其中，台灣特有種的叢花百日青被列為「易受害」的保育類植物；所謂易受害指10年內族群減少一半，族群小而且分布有侷限。

演習林屬於中興大學，但埔里鎮公所定期派員清潔環境，還有許多志工協助維護花草樹木景觀；不過，園區還是曾經發生樹木倒伏、民眾誤摘毒菇食用等意外事件。

而且，園區這株高約10多公尺、直徑約50公分的的叢花百日青，可能也已有百年歷史，但是從根基部到樹幹，已有近2公尺遭蛀蝕，樹幹幾乎是中空狀態，而且似乎還在擴散中，卻都未進行處理防護，一旦突然傾倒，不但是生態的損失，如果傷及民眾，後果更是不堪設想！

埔里鎮長廖志城表示，為妥善維護生態環境及安全，鎮公所希望能夠代管演習林，除了平常生態教育及遊憩功能，以檜木建造的百年建築物，也可以活化再利用，成為精緻優美的藝文空間。

(中時 )