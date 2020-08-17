前高雄市長韓國瑜睽違兩個多月後，日前現身為李眉蓁站台，一上台致詞馬上爆金句，提到讓高雄市這一次的選舉「買一送一」，更說出和老婆結婚8年多未孕，後來聽了建議吃「鵝蛋」，才生下鵝蛋臉的韓冰，立刻引發網友熱議，意外成為這場選舉的焦點。對此，資深媒體人陳揮文則說，這一套鵝蛋說，韓粉買單，中間選民不買單，他要想辦法把票源擴大。

韓國瑜在選前之夜致詞時說，過去三年每次把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，好想再生幾個孩子，真的好喜歡小孩子，一定要再生，不過他結婚八年都生不出來，有人說去煮鵝蛋，蒸好吃吃看，結果老婆就懷孕，就告訴李眉蓁這方法。他更說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」。

陳揮文今(17日)在網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》中談到，「聽他講這個(鵝蛋說)我是蠻失望的，他還是本來被罷免德那個韓國瑜，閉關期間，我們期待看到韓國瑜2.0、更好的、進化的，但沒怪他，也許時間還不夠，希望他在想一想，因為如果他照去年那套路，恐怕是選不贏，所以某部分我認同林為洲說光靠韓粉贏不了，要想辦法把餅做大。」

對此，主持人則詢問陳揮文「意思是說你希望韓國瑜出來選黨主席？」陳則回應，不是，黨主席燙手山芋交給別人，自己的意思是說，如果他在政壇還要有所作為的話，不能再照去年那選法、不能光靠韓粉，是不夠的。」

陳揮文說，韓國瑜在選前之夜現身時，很多直播人數都破表，都是靠韓國瑜，「但那一套鵝蛋說，中間選民不買單，要想辦法把票源擴大。」

(中時新聞網)