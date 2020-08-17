麻豆文旦上市，在地6位柚農攜手獻愛做公益，文旦義賣部分所得捐給公益團體做愛心。（莊曜聰攝）

首箱公益文旦以9999元賣出，由聯邦銀行認購做愛心。（莊曜聰攝）

麻豆文旦上市了，6位麻豆新農人與公益團體合作，推出愛心文旦禮盒，販賣所得將捐出25％，分別捐助北台南家扶、南台南家扶、創世基金會、台南市流浪動物愛護協會及新增的犯罪被害人保護協會、台南市慈光身障協會等6個公益團體，另外還提供前100箱全數義賣所得，給新加入的2個社福團體，民眾品嘗美味文旦同時還能一起做愛心。

這項愛心活動已經邁入第6年，一開始由李明彥、李佳翰首度發起捐所得做公益，後來又有李玲卉、陳有信加入，今年還有蔡文仁、張津雪2為生力軍，還成立「快快公雞公益聯盟」，期許年年都有新人投入，希望能夠「十全十美」。

文旦義賣首箱由聯邦銀行以9999元認購，台南市長黃偉哲在包裝上簽名後，由聯邦銀行經理譚建文代表接受，黃偉哲說，青農把優質的文旦捐出來做公益，幫助社福單位，照顧社會底層民眾，聯邦銀行慷慨收購義賣文旦，拋磚引玉，希望青農跟聯邦銀行的愛心能夠持續。

李明彥「汽球彥文旦果園」、李佳翰「5012柚意思」分別與創世基金會、北台南家扶合作，有領養毛小孩的李羚卉「蒲公英農場」則捐贈給台南市流浪動物協會，陳有信「麻豆信柚園」則與南台南家扶配合，替受扶兒籌募教育基金；張津雪的「津三角柚園」捐給犯罪被害人保護協會、蔡文仁的「萩荍柚園」幫助台南市慈光身障協會，相關訂購資訊即日起可到指定網路連結https：／／reurl.cc／2gMqEm訂購。

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