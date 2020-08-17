法商亞東工業氣體公司（以下簡稱亞東公司）為全球氣體領導廠商法國液空集團（Air Liquide Group）及遠東集團共同合資成立，供應楠梓園區進駐事業所需電子級高純度工業氮氣，在半導體製程中扮演極為重要角色，亞東公司看好園區產業未來逐步增加之氣體供應需求，投資興建氣體生產控制設備中心並於今（17）日舉辦動土典禮，整體投資額為100％外資近3,000萬美金，興建地下1層、地上5層建築物，樓地板面積約計650坪，興建完成其氣體供應量可增加近5成。

加工處處長黃文谷致詞時表示，亞東工業氣體公司不僅為區內半導體大廠最佳供應鏈夥伴，亦是法國在台投資最大製造業廠商。感謝法國液空集團及遠東集團不畏全球新冠疫情影響，持續加碼投資臺灣、扎根永續經營決心，繼7月初於中港加工區投資10億元以上興建先進製程材料中心後，又立即在楠梓加工區加碼投資興建氣體製造廠房，特別向亞東公司歐柏叡（Olivier Blachier）總裁和遠東集團徐旭東董事長，再次表達由衷感謝與最高敬意。

本次新廠開工動土典禮，象徵法國與臺灣雙方產業合作伙伴關係，又往前邁進一大步，感謝法國在台協會公孫孟主任不遠千里而來，一同見證這歷史性一刻，也具體展現政府努力解決產業五缺問題、堅定支持產業發展決心。

亞東公司歐柏叡總裁指出，透過母公司液空集團開發先進技術，亞東公司提供高品質氣體和全面性解決方案，滿足工業及醫療等客戶需求。近年來一直是法商在臺灣投資規模最大製造商，過去10年整體資本投資額超過150億新臺幣。並強調此次亞東公司著眼區內客戶需求增加，興建廠房以擴增氮氣生產量和備用液態氮氣儲存量，這也是該公司在楠梓園區第4座TCN氮氣廠，供氣能力可達25kNm3/hr。新廠採低碳及低能耗理念設計，不僅對環境帶來效益，亦提升亞東公司在楠梓園區整體供氣量近5成。

加工處進一步說明，為積極推動外商投資臺灣，滿足事業擴廠用地需求，以持續鼓勵民間增加投資帶動經濟成長，提出園區更新再造計畫－「以地易地」計畫，此次亞東公司響應計畫，拆除楠梓加工區外環西路側低使用率之公有倉庫及部分停車場，興建地下1層、地上5層之氣體生產控制設備中心，並重新施作1處停車場及車牌辨識系統等相關設備回饋捐贈予加工處；另於新廠完工投產後將原有廠房人員、機具設備搬遷至新廠，並將原廠房回饋捐贈本處，作為下一階段建廠用地或周轉廠房，建立加工處推動園區更新再造計畫與民間合作、公私協力最佳典範。

「以地易地」計畫不但可滿足生產製造型之區內事業擴廠、增加產能及擴大建物規模等需求，其交還之土地或廠房亦可提供其他區內生產、支援性產業周轉使用，以此循環方式，逐步更新園區廠房。

(工商 )