閻荷婷50年前是群星會時代紅極一時的「藝術歌后」，現年75歲的她，近20年因腰椎受傷、膝蓋骨頭嚴重受損而痛不欲生，領過輕度殘障證明以及中低收入補助過日，最困難時甚至一餐只能以一顆饅頭果腹，她表示：「因為摔倒受傷，加上老化，進20年來我天天都在疼痛當中度過，身上已打了15根鋼釘，最嚴重時幾乎快要沒有活下去的動力，天天吃很多止痛藥，真的太痛了。」

閻荷婷，長年住台中的閣樓上，腰椎膝蓋退化後幾乎無法下樓，整天等著親人幫忙送餐，疼痛難當時只好靠止痛藥過日子，醫生甚至開過嗎啡讓她止痛，「因為行動困難，所有的表演邀約，還有教唱工作全部暫停，老本幾乎吃光，只能領中低收入戶補助，因為沒辦法下樓買菜，親人忙碌無法過來時，經常就靠著一顆饅頭過日子。」她說著忍不住淚流滿面。

閻荷婷可以行走了。（閻荷婷提供）

昔日最風光時，她在台北市擁有多棟房產，並長期照顧全家生活，但離婚沒子女、無法正常行動之後，生活一落千丈，昔日巨星光芒不再，直到前陣子她加入范可欽發起的「明星I fine團」，走出閣樓和資深藝人頻繁互動，並一起接受腰椎膝蓋的調理治療。沒想到2個月之內竟然神奇站起來，現在不但可騎摩托車出門，站跳蹲跑都可靈活應對，甚至能到處教唱、接活動，她驚呼：「真像作夢一樣！」

(中時 )