檢警到中市查緝一起全台最大的洗錢集團， 11日晚間啟動搜索兩洗錢據點，帶回邱姓男子等18人偵辦，檢方訊後，以涉組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌聲押10人。法院裁准邱男等5人羈押禁見，另共有12人交保、1人請回。據傳，集團幕後莊姓金主政商人脈深厚、身價數百億，卻已聞風落跑，檢警目前擴大查緝中。

刑事局循線查緝該大型賭博及洗錢組織犯罪集團，據透露，莊姓總裁事業跨足台灣、大陸與東南亞， 除房地產、餐飲、旅遊、科技及網路媒體等行業，還推動女子壘球賽，活躍於政商名流社團，所經營線上賭博與地下匯兌，一日洗錢金額高達上億、入袋手續費驚人。

莊姓總裁以國際控股集團公司名義，在台中市黃金地段七期等地大肆購地，並動工興建控股公司總部，外界相傳他身價高達數百億元，短期內從台中市產業崛起大受矚目，網頁還有他受冊封擁有馬來西亞拿督的照片。不料，竟爆出涉跨境洗錢案，震驚政商界。

據了解，刑事局國際調查科、中部打擊犯罪中心布線許久，11日晚間到台中展開收網行動，搜索該集團位於台中市西屯區及西區忠明南路商業大樓兩據點，查獲機房內的電腦等硬體設備，帶回10多名集團成員，但集團大尾金主的莊姓總裁卻已閃人，外界質疑內神通外鬼。

檢警調查，該跨國洗錢集團專幫兩岸或是東南亞的博奕集團，經手地下匯兌洗錢。其中，台中市據點，從今年1月到7月洗錢逾50多億；南部的據點洗錢也高達上百億，因「賺錢像賺水」快速，還大手筆花八千萬元購買亞洲第一艘海上超跑遊艇，曾在媒體風光亮相。

檢警調搜索後，帶回集團18名成員偵辦調查，訊後，以邱男等10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，並有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見，其他7人各交保5萬至10萬元不等，另1人請回。經法院裁准羈押禁見邱男等5人，其他全案共有12人交保、1人請回。至於莊姓總裁失聯，檢警後續將對逃匿上下游共犯積極查緝，擴大調查中。

(中時 )