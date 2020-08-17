小琉球又發生虐待海洋生物事件！有民眾16日在小琉球杉福海域拍攝到一名外籍男性遊客，疑似因赤腳被海膽刺傷，竟抓起海膽玩弄拋擲，並以石頭敲擊海膽，導致海膽死亡。海巡人員根據影像內容追查，目前仍未發現該男子行跡。

目擊者指出，該名外籍遊客疑似因腳未穿防護鞋便走進潮間帶，腳不慎被海膽尖刺刺到，氣得他為了報復海膽，開始拿起來玩弄丟擲；目擊者上前勸阻，但他仍不理會。男子最後竟以石頭直接敲擊海膽，導致破裂死亡後丟到海裡。

目擊者將影片送至海巡單位，希望能夠找到該男子。海巡人員確定男子為越南籍，循線找到一群越南人，逐一比對並詢問，不過並未找到人，大家也都語氣不詳的答覆，海巡人員最後只好留下連絡代表人的電話後，讓他們離開。

海巡署第五岸巡隊表示，小琉球設有漁業資源保育區，共分為「西北分區」、「潮間帶保育示範區」、「環島分區」等3個區域，在保育區內禁止以任何方式採捕海洋生物或破壞棲地環境。如有違規，會觸犯《漁業法》第44條處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時 )