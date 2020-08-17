受到大環境變化與疫情影響，成立25年的竹圍工作室，將在2021年12月底熄燈。創辦人、藝術家蕭麗虹表示，「這是一個華麗轉身，我覺得自己的階段性任務完成，加上淡北快速道路工程將開始，未來有4年的工程，竹圍工作室將不再是適合藝術家駐點創作的地方，百般不捨，但樂見年輕人用新的方式實踐藝術理想。」

蕭麗虹表示，她明年就要滿75歲，在50歲的時候打造竹圍工作室，已夠瘋狂，「我年紀大了，當時的理想是希望藝術不應該是社會的邊緣，而是社會的核心，現在藝術環境已經越來越好，不再是社會邊緣，雖然資源仍是不夠，但已經比25年前好，可以有很多發聲平台，期待年輕人用更有開創性的方式創作。」

1995年，台北還沒有捷運，網路不普及，資訊取得不易，蕭麗虹和一群藝術家，租了淡水捷運竹圍站現址旁的竹圍破雞寮空間，打造竹圍工作室，在台灣畫廊多展出名家作品的年代，辦實驗性展覽，培育年輕藝術家，並開放國內外藝術家進駐交流。

藝評人黃佩蔚曾在2013年擔任竹圍工作室的駐村經理，她表示，竹圍工作室對藝術創作一直保持開放性，「不只有視覺藝術領域，也是表演藝術的排練場和演出空間，像是身聲劇場、狂想劇場，都和竹圍工作室有密切的合作。」

黃佩蔚觀察，竹圍工作室熄燈和時代轉變相關，「可以想見日後工作室的環境轉變，將不再是適合藝術家創作的空間，令人遺憾，但工作室長年來的國際連結和資源串聯，不會改變，可換個方式進行。」

國家文藝獎得主、藝術家莊普是1995年第一批駐村藝術家，他表示老友蕭麗虹長年經營非營利空間，非常不容易，「她當年是很有理想、很熱血地經營，以前商業畫廊不多，竹圍工作室提供前衛作品一個發表的平台，但我覺得這樣的經營非常辛苦，現在階段性任務完成，我為她感到高興。」

蕭麗虹表示，明年開始會有回顧展，她預計邀請藝術家們一起到竹圍聚會，「告別不是悲情，而是華麗轉身，我們一鞠躬說再見。」蕭麗虹說，之後土地會還給地主，她感謝地主長年支持藝術，以優惠的租金支撐藝術家創作。

(中時 )