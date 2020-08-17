亮哲日前彩排《莎姆雷特》。（亮棠文創提供）

亮哲與宋偉恩飾演「莎姆雷特王子」一角。（亮棠文創提供）

劇場大師李國修辭世7週年，由嫡傳弟子、導演黃毓棠推出的恩師紀念作品《莎姆雷特》，21日即將重返國家劇院開箱首演。身兼製作人與演員的亮哲表示，這是第二個由「亮棠文創」重製國修老師經典的作品，而《莎姆雷特》也是屏風表演班2014年的封箱之作，這次時隔6年能重新回到國家戲劇院開箱演出，具有相當大的意義。

而亮哲這次也與相差14歲的年輕演員宋偉恩出演同一個「莎姆雷特王子」的角色，雖然這已經不是亮哲第一次演出這角色，但在準備演出的過程，就像是從頭開始一樣辛苦。由於劇中的莎姆雷特王子的角色設定大約是20幾歲的年紀，因此無論在說話的口吻、能量的釋放、肢體的表現上，都必須藉由角色功課與表演的細節中去做更多的揣摩，才能讓已婚生女的他呈現出20出頭年輕小伙子的樣子。不過也因為生命的經歷與磨練，讓他在表演的成熟度更勝以往。

這次的演出除了亮哲、朱德剛、林子恆以外，其他幾乎是全新世代的演員，如「鬼鬼」吳映潔、宋偉恩、「阿喜」林育品等，但亮哲絲毫不擔心因為演員的更換，而有損經典的可看性，因為《莎姆雷特》最妙的就是它的戲中戲中戲，或多或少都能讓演員在當中找到屬於自己的一部份，而也因為每個人對於生命的理解不同，而所能呈現出來的面貌也都有不同。

日前總彩排時，昔日屏風表演班的前輩們樊光耀、黃嘉千、鍾欣凌等人皆特地抽空來排練場關心打氣，並給予新接班的演員許多鼓勵和指導，許多角色的細節在新舊演員的交替之際，又被重新挖掘詮釋一番，相信這次的觀眾可以看到一樣經典但全新感受的《莎姆雷特》。

(中時 )