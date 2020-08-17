雲林縣水林鄉七星宮將舉辦「拋繡球未婚聯誼會」，10餘名男女先來拍照集氣。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉七星宮，是國內少數主祀七星娘媽（織女）的廟宇，水林鄉公所規畫本月23日舉辦「拋繡球未婚聯誼會」，17日10餘名男女先來練習接、拋繡球，主辦單位希望藉此鼓勵年輕人結婚生子，減少人口老化對偏鄉的衝擊。

中國情人節將屆，水林鄉後寮地區七星宮近日情侶身影不斷，水林鄉公所配合廟方七夕廟慶，將於23日舉辦「拋繡球未婚聯誼會」，17日記者會10餘名未婚青年前來體驗拋繡球、綁紅線、祈福牆、愛情鎖，希望活動當天一舉覓得良緣。

水林鄉長許山埜表示，七星娘媽對男女姻緣、夫妻和諧極為靈驗，20年前鄉公所就開始舉辦拋繡球未婚聯誼活動，多年來在已媒合許多佳偶，今年男性名額已滿額，女性名額還剩15個，請女性朋友不要害羞快來報名。

廟方表示，相傳清康熙年間，後寮地區有1棵大榕樹，每年夏天都會飛來7隻白鶴，村落長老依天上7姐妹夢囑，砍榕樹雕塑七星娘媽神尊，供奉在簡陋草寮內，光緒年間西移遷建現址，台灣光復後重建名為七星宮，至今已分靈全台數百處。

七星娘媽靈驗事跡不斷，每年七夕前後都有大批信眾前來參拜。23日「拋繡球未婚聯誼會」除了拋繡球外，也安排男女闖關遊戲、水林美食饗宴，參加者還可獲贈情人吊飾、喜氣抱枕等紀念品，浪漫又有趣。

(中時 )